Минчанка об областной больнице: Люди впадают в кому прямо на коридоре 2 22.07.2026, 15:12

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Фото: med-belarus.com

Бюрократия победила здравый смысл, бюджетные деньги улетают в трубу.

Пользовательница Threads под ником nastya.gordina рассказала о посещении приемного отделения Минской областной клинической больницы.

«Толпа народа, - пишет она. - Кто-то лежит в коридоре как белый лист, кто-то испускает последний дух, кто-то впадает в кому в прямо в коридоре. Всего три часа - и я получила ненужный анализ и справку, в которой написано то, что у меня даже не спрашивали и не проверяли.

Чувство абсурда зашкаливает. Бюрократия победила здравый смысл, бюджетные деньги улетают в трубу. Не знаю в каком состоянии надо быть, чтобы получить помощь, когда привезут белой с потерей крови, без сознания, с перитонитом, с температурой 40, в предсмертной агонии - может быть тогда.

Очереди к специалистам, очереди к диагностическим аппаратам, очереди на операции даже за деньги. Второй день думаю о человеческой жизни и ее смысле. Одинокие больные старики, ожидающие помощи на холодной каталке, смотрят в глаза с мольбой о помощи, потому что сказать уже ничего не могут и едва дышат. Кажется так не должно быть. Как бы я хотела прекратить все эти страдания и мучения».

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