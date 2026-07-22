закрыть
22 июля 2026, среда, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка об областной больнице: Люди впадают в кому прямо на коридоре

2
  • 22.07.2026, 15:12
  • 1,192
Минчанка об областной больнице: Люди впадают в кому прямо на коридоре
Фото: med-belarus.com

Бюрократия победила здравый смысл, бюджетные деньги улетают в трубу.

Пользовательница Threads под ником nastya.gordina рассказала о посещении приемного отделения Минской областной клинической больницы.

«Толпа народа, - пишет она. - Кто-то лежит в коридоре как белый лист, кто-то испускает последний дух, кто-то впадает в кому в прямо в коридоре. Всего три часа - и я получила ненужный анализ и справку, в которой написано то, что у меня даже не спрашивали и не проверяли.

Чувство абсурда зашкаливает. Бюрократия победила здравый смысл, бюджетные деньги улетают в трубу. Не знаю в каком состоянии надо быть, чтобы получить помощь, когда привезут белой с потерей крови, без сознания, с перитонитом, с температурой 40, в предсмертной агонии - может быть тогда.

Очереди к специалистам, очереди к диагностическим аппаратам, очереди на операции даже за деньги. Второй день думаю о человеческой жизни и ее смысле. Одинокие больные старики, ожидающие помощи на холодной каталке, смотрят в глаза с мольбой о помощи, потому что сказать уже ничего не могут и едва дышат. Кажется так не должно быть. Как бы я хотела прекратить все эти страдания и мучения».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко