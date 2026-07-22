Молодой генерал Драпатый должен изменить ВСУ в решающий момент войны 2 22.07.2026, 16:15

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Новый главнокомандующий Украины получил мандат на перемены и испытания.

Майор-генерал Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, получив мандат на масштабные изменения в армии. Он сменил 60-летнего Александра Сырского, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Драпатый представляет более молодое поколение украинских командиров и считается одним из ключевых сторонников технологической модернизации ВСУ. Он участвовал в развитии концепции «линии дронов» — системы, где вместо традиционного фронта с постоянными укреплениями создается непрерывная зона поражения с помощью ударных и разведывательных беспилотников, а также автоматизированных средств обороны.

Эта стратегия помогла Украине замедлить продвижение российских войск и на отдельных направлениях вернуть инициативу. «Вместо статичных окопов Украина строит пространство постоянного контроля и поражения», — отмечают военные эксперты, оценивая роль новых технологий на поле боя.

Однако перед новым главнокомандующим стоят серьезные задачи. Ему предстоит обеспечить плавную передачу управления после отставки Сырского, которая произошла на фоне протестов вокруг увольнения реформатора Михаила Федорова. Драпатому также придется выстроить баланс между самостоятельностью военного командования и влиянием политического руководства.

Среди главных вызовов — реформа системы набора и подготовки военнослужащих, борьба с коррупцией, укрепление противовоздушной обороны и подготовка к возможным зимним атакам России. Кроме того, армии необходимо учитывать риск новой российской мобилизационной кампании.

Сторонники реформ рассчитывают, что новый командующий откажется от чрезмерного контроля на всех уровнях и сделает ставку на управление на основе данных, технологий и инициативы командиров на местах.

«Драпатому предстоит не просто руководить армией, а изменить сам подход к ведению войны», — считают аналитики, отмечая, что его назначение стало проверкой способности Украины обновить военную систему в условиях затяжного конфликта.

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