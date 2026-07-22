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У мобильных операторов появились очередные изменения

  • 22.07.2026, 16:24
У мобильных операторов появились очередные изменения

Вводят новые услуги и отказываются от некоторых старых.

Мобильные операторы вводят очередные новшества для своих клиентов. «Зеркало» рассказывает — какие именно.

Компания А1 с 20 августа введет новшества по услуге «А1 кошелек». «С указанной даты вступают в силу новые платы за следующие услуги линейки: „А1 кошелек +200“ — 12 рублей в месяц, „А1 кошелек +300“ — 18 рублей, „А1 кошелек +400“ — 23 рубля», — уточнил оператор.

Также с 20 августа будет закрыта услуга «А1 МЕГА кошелек».

Оператор Life объявил, что ввел изменения по роумингу. Компания стала оказывать эту услугу в Танзании. «А еще в июле мы расширили покрытие 5G в роуминге. Теперь высокие скорости доступны в Молдове, Казахстане, Грузии, Турции, Германии, Польше, Египте и Нидерландах», — добавили в компании.

Компания МТС сообщала, что абоненты тарифа МТС RED «могут ездить на электросамокатах с бесплатной подпиской в Eleven». «Аренда самокатов работает в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве, а также Бобруйске, Борисове, Орше и Солигорске. Пользователи МТС RED могут подключить бесплатную подписку Eleven в „Мой МТС“ или через *486#», — уточнили в компании.

Также оператор МТС объявил, что новые абоненты смогут получить 5G-смартфон за 499 рублей с безлимитным интернетом на скорости 5G. Предложение действует при подключении тарифа МТС RED.

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