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«Боссы «Минск-Мира» решили проблему с неравномерным озеленением»

  • 22.07.2026, 17:15
«Боссы «Минск-Мира» решили проблему с неравномерным озеленением»

Необычным способом.

Минчанин kazz_by с иронией написал в Threads о том, как в престижном районе столицы решают проблемы с «неравномерным озеленением», сообщает сайт Charter97.org. А пользователи в шутку предложили еще несколько мест в Беларуси, которые, возможно, также власти решат «упорядочить».

«Ну вот! – пишет он. – Боссы «Минск-Мира» прислушались и решили решить проблему с неравномерным озеленением! Скоро кладбище будет как остальной район – без деревьев».

Также он опубликовал фото вырубки деревьев.

«Самое спокойное место. Гораздо лучше, чем будет площадка для выгула собак. Или парковка», - пишет один из комментаторов.

«Интересно, а когда до Беловежской пущи доберуться? Там есть деревья, пора вырубать», - с иронией пишет другой пользователь соцсети.

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