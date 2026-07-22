«Не хотела бы жить, где возможность что-то купить — ждать автолавку» 1 22.07.2026, 18:07

Белорусы ответили на «лайфхаки» Кочановой, как сохранить деревни.

Наталья Кочанова озадачилась тем, как сохранить деревни. Она уверена, что удержать молодежь и квалифицированные кадры на местах можно, если улучшить инфраструктуру. «Зеркало» спросило белорусов, что они думают на этот счет и при каких условиях готовы были бы жить в сельской местности или небольших райцентрах.

Что заявила чиновница

Председательница «cовета республики» Наталья Кочанова озаботилась, как сохранить деревни. И на первое место среди всех вопросов она поставила инфраструктуру.

«Для того чтобы молодежь и квалифицированные кадры оставались на местах, необходимо оперативно решать вопросы инфраструктуры. Речь идет о качественном ремонте дорог, бесперебойном обеспечении электроэнергией и создании комфортной среды. Кроме того, Браславский край обладает уникальным туристическим потенциалом. При должном информационном продвижении и создании правильных условий регион способен привлечь еще больше соотечественников и инвесторов, что даст мощный импульс локальной экономике», — заявила чиновница.

«Если мы хотим, чтобы люди оставались здесь и жили, надо строить жилье», — заявила Наталья Кочанова. При этом она добавила, что комплексное развитие территорий невозможно без укрепления местной строительной отрасли, создания новых рабочих мест и привлечения инвесторов в производственную сферу районных центров.

Что говорят белорусы

Валентина (все имена в тексте изменены) считает, что для остановки вымирания деревень в Беларуси инфраструктуру в них надо превратить в немецкую:

— Сделать все блага доступными для жителей: построить сеть автобанов с безлимитом по скорости, супермаркеты и кинотеатры в каждой деревне, больше школ и поликлиник, школьные автобусы для хуторов, субсидировать кафе и рестораны, чтобы мотивировать малый бизнес открываться на периферии. Поднять пенсии, чтобы каждый пенсионер мог купить машину и за час добраться до большого города. Только с текущим уровнем экономики в Беларуси это нереализуемо даже за следующие 50 лет.

Анна тоже считает, что европейские населенные пункты могут стать примером для Беларуси:

— Я видела, как живут в деревнях в Европе. И разница печальная. Там многие села, если они недалеко от города, — это самые престижные места для жизни. А у нас это что-то вымирающее из прошлого века, где ни сами люди, ни власти не видят будущего, — говорит она. — Я не хотела бы жить там, где единственная возможность что-то купить — это ждать автолавку раз в неделю. Я хочу, чтобы там было кафе, магазин, хотя бы одно небольшое семейное производство, сообщество, активности. Чтобы там жили дети с семьями, то есть чтобы были сад и школа — и к ним еще кружки. Чтобы образование там было не хуже, чем в городе. Ну, и важен транспорт, который быстро и удобно отвезет тебя на работу в город.

«Вёскі выміраюць. Пакуль не будзе высокіх заробкаў — нічога не будзе. Але без прыватнай уласнасці, развіцця фермераў — толькі пустэча ды галеча. Вёскі ператвараюцца ў дачы каля вялікіх гарадоў. Дзяцей зусім няма, з’язджаюць апошнія», — считает Полина.

«Чтобы был детсад, школа, больница, аптека, магазины с продтоварами и промтоварами, кафе или рестораны, фотостудия», — написал Андрей.

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