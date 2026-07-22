На свободу вышел адвокат Александр Данилевич 22.07.2026, 18:26

Александр Данилевич

Фото: правозащитный центр «Вясна»

В феврале 2022 года он выступил против войны в Украине.

На свободу вышел политзаключенный, адвокат Александр Данилевич. Фотографию из центра Минска он опубликовал у себя в Facebook.

«Я дома», — коротко подписал фотографию Данилевич.

Как пишет правозащитный центр «Вясна», «он вышел раньше срока, но по помилованию ли — пока неизвестно».

Александр Данилевич — кандидат юридических наук, адвокат, бывший преподаватель факультета международных отношений БГУ и доцент кафедры международного права.

В феврале 2022 года он подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. В вузе его просили отозвать подпись, а после отказа это сделать не продлили с ним контракт. А 21 мая адвоката задержали и отправили в СИЗО КГБ, пишет «Зеркало».

В апреле 2023 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы по статьям о пособничестве к призывам к санкциям и содействии экстремистской деятельности.

11 июля 2023 года в закрытом судебном заседании в Верховном суде рассматривалась апелляционная жалоба политзаключенного. По итогам, Данилевичу сократили срок до шести лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com