Пол Маккартни шокировал поклонников неожиданным появлением на гастрольном туре 22.07.2026, 18:18

Это стало настоящей сенсацией.

Легендарный музыкант Пол Маккартни неожиданно удивил поклонников «The Beatles» в Ливерпуле. Автобус с туристами остановился на светофоре, когда пассажиры заметили рядом автомобиль с 84-летним музыкантом, который разговаривал по видеосвязи со своим бывшим коллегой по группе Ринго Старром, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

По словам экскурсовода Нила Мортона, встреча оказалась совершенно случайной и стала настоящей сенсацией для участников экскурсии.

«Я остановился на светофоре на Хоуп-стрит, и кого же я увидел? Сэра Пола, который общался с Ринго по FaceTime», — рассказал Мортон в интервью BBC. Он добавил, что Маккартни «помахал нам рукой, и все начали фотографироваться».

Экскурсовод признался, что пассажиры «не могли в это поверить», а сам назвал произошедшее «сюрреалистическим» моментом.

На снимках, сделанных очевидцами, видно, как Маккартни машет поклонникам, одновременно показывая Ринго Старру происходящее через экран телефона. Позже Старр опубликовал фотографию в Instagram с подписью: «Как вам такое волшебное таинственное путешествие по Ливерпулю? Мира и любви».

Фото: Нил Мортон

По данным издания, Маккартни находился в городе для участия в мероприятии Ливерпульского института исполнительских искусств, одним из основателей которого он является.

Пол Маккартни и Ринго Старр остаются близкими друзьями спустя десятилетия после распада The Beatles и продолжают время от времени работать вместе. Недавно Старр принял участие в записи песни «Home to Us» для нового альбома Маккартни.

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