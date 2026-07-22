Foreign Policy: Миф о величии России рушится на глазах 22.07.2026, 18:42

Фото: VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images

На Западе призвали отказаться от иллюзий о могуществе России.

Западные политики, журналисты и общественные деятели на протяжении столетий неоднократно идеализировали Россию и преувеличивали ее реальные возможности. К такому выводу приходит издание Foreign Policy, утверждая, что полномасштабная война против Украины разрушила многие прежние представления о российской мощи (перевод — сайт Charter97.org).

Существует многочисленных примерах — от философа Вольтера до современных западных комментаторов, которые видели в России воплощение традиционных ценностей, сильного государства или военной непобедимости. Однако, по мнению издания, подобные оценки неоднократно сталкивались с реальностью.

В качестве одного из недавних примеров приводится история американца Лео Хэра, который переехал в Россию, рассчитывая найти «традиционное христианское общество», но позже заявил, что стал жертвой мошенничества и разочаровался в стране. «Я поверил пропаганде», — цитирует его издание.

Авторы также критикуют публикации некоторых западных СМИ, которые, по их мнению, способствуют «реабилитации» Москвы, представляя российских элитных представителей как сторонников реформ, но обходя стороной вопросы войны против Украины и внутренние проблемы России.

Особое внимание уделяется ошибочным прогнозам начала войны. Многие западные аналитики ожидали быстрого падения Киева и считали украинское сопротивление обреченным. Однако, как считают авторы, события последних лет показали, что российская армия столкнулась с серьезными проблемами — коррупцией, просчетами командования и технологическим отставанием.

«Фантазеры о российской мощи вновь и вновь не замечают очевидных признаков слабости, коррупции и общественного упадка», — пишут авторы. По их мнению, именно украинское сопротивление стало главным фактором, заставившим мир пересмотреть устоявшийся миф о непобедимости России.

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