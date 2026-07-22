Ямаль и Холанд установили рекорд стоимости 22.07.2026, 19:29

Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд

Фото: sports.kz

После ЧМ футболисты прибавили на €20 млн каждый.

Рыночная стоимость футболистов испанца Ламина Ямаля и норвежца Эрлинга Холанда после чемпионата мира 2026 года достигла рекордных €220 млн, сообщает портал Transfermarkt.

Свои выводы о том, как изменилась стоимость игроков после ЧМ-2026, Transfermarkt опубликовал в среду. Ямаль и Холанд прибавили на €20 млн каждый к своей стоимости, и теперь она оценивается в €220 млн. Футболисты установили новый рекорд и стали самыми дорогими в мире. Следом идет нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (€200 млн).

За время турнира отметку в €100 млн преодолели испанец Пау Кубарси и аргентинец Энцо Фернандес (стоимость обоих — €100 млн), а также англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс (оба — €110 млн).

Андерсон также стал самым подорожавшим игроком после ЧМ-2026, он прибавил €35 млн к своей стоимости. Следом идут его соотечественник Джуд Беллингем и марокканец Аюб Буадди (оба прибавили по €30 млн).

Чемпионат мира-2026 прошел с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике впервые с участием 48 команд. Победу на турнире одержала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

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