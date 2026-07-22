Крутой: Военные сборы для нерадивых аграриев будут длиться 2‑3 месяца 17 22.07.2026, 19:17

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Дмитрий Крутой

Ранее Лукашенко приказал отправить аграриев на границу с Украиной.

На проведенном в Осиповичах совещании с участием представителей Осиповичского, Глусского и Бобруйского районов глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой обсудил вопросы, поднятые во время вчерашнего селекторного совещания по уборочной кампании с участием самого Лукашенко.

Дмитрий Крутой отметил, что Лукашенко ввел наиболее жесткий, мобилизационный режим проведения уборочной. Главная задача сейчас — без потерь собрать урожай, выращенный белорусскими аграриями.

В связи с этим будет усилен контроль за дисциплиной. По словам Крутого, по поручению Лукашенко Министерство обороны должно подготовить места и виды работ для тех работников, которые нарушают дисциплину.

В каждом районе председатель райисполкома вместе с военным комиссаром и руководителями сельхозпредприятий должны определить списки таких людей. В их числе, как заявил Крутой, будут «недобросовестные работники, нарушители, те, кто ворует, злоупотребляет алкоголем, ленится».

Этих людей планируют направлять в распоряжение Министерства обороны в рамках военно-воспитательных сборов продолжительностью до двух-трех месяцев. По словам Крутого, это будет касаться всех независимо от должности: если человек сорвал работу — он будет направлен на сборы.

«Благодаря прессе страна должна знать не только героев жатвы, что абсолютно справедливо, но и таких «героев», которые своим разгильдяйством срывают процесс. Если они провалились в рамках уборочной кампании, то, наверное, в армии смогут принести пользу стране — работы там достаточно, в том числе хозяйственной и бытовой», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что такие меры нужны не только для наказания, но и для воспитания. Условия, по его словам, будут «спартанские», однако люди получат возможность укрепить физическую форму и принести пользу через труд.

Ответственными за организацию этой работы будут председатели райисполкомов, военкоматы и руководители сельхозпредприятий. Крутой заявил, что нельзя будет никого прикрывать.

«За организацию жатвы в области отвечает председатель облисполкома, а председатель райисполкома — центральное звено на месте. Если не сработает район — отвечать придется ему», — сказал глава администрации Лукашенко.

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