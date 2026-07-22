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Уроженец Беларуси вошел в топ-250 богатейших американских иммигрантов

  • 22.07.2026, 20:02
Уроженец Беларуси вошел в топ-250 богатейших американских иммигрантов
Игорь Тульчинский
фото: businessinsider.com

Игорь Тульчинский переехал в США в возрасте 11 лет.

Экс-минчанин Игорь Тульчинский представил Беларусь в рейтинге Forbes богатейших граждан США, родившихся за границей. Он занял в нем 138‑е место в качестве основателя и владельца инвестиционной компании WorldQuant, пишет издание «Белорусы и рынок».

Игорь Тульчинский родился в Минске в семье музыкантов в 1966 году. Когда ему было 11 лет, родители переехали в США. Его состояние оценивается на данный момент в 1,7 миллиарда долларов.

Список стран и территорий, которые представляют миллиардеры-иммигранты, расширился до 45 — в 2025 году этот показатель составлял 42. В рейтинге появились Гаити, Филиппины, Польша и Испания. В то же время Гватемала потеряла своего единственного представителя: сооснователь Duolingo Луис фон Ан выбыл из клуба миллиардеров на фоне падения курса акций.

Второй год подряд по числу миллиардеров-иммигрантов лидирует Индия: их число достигло рекордных 19 человек, что на семь больше, чем в прошлом году.

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