Россиянка жалуется, что потеряла мужа на «СВО», увязла в кредитах и осталась без товара после ударов по Wildberries
- 22.07.2026, 20:09
Видео.
В сети появилось видео, на котором россиянка эмоционально перечисляет все, что, по ее словам, отняла война: сначала мужа, потом деньги, а теперь и товар на складах Wildberries.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина жалуется, что после гибели мужа на так называемой «СВО” оказалась в долгах, а после атаки на логистические склады Wildberries лишилась остатков своего товара.
«Сначала у меня убили мужа. Потом меня на#бал банк. А сейчас у меня сгорают все остатки на складах Wildberries. Что еще?! Когда уже этот п#здец закончится?», — говорит россиянка на видео.