Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Нефтчи» в Лиге конференций 22.07.2026, 20:59

Фото: pressball.by

4:2.

Азербайджанский «Нефтчи» и «Динамо» из Минска провели первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций.

Коллектив из столицы Беларуси смог добыть волевую победу, на два гола соперника ответив четырьмя своими.

На точный удар Эмина Махмудова и автогол Александра Селявы гости ответили забитыми мячами Карена Варданяна (дважды), Евгения Малашевича и Гулжигита Алыкулова.

Таким образом, у минских динамовцев есть ощутимое преимущество перед ответной встречей, которая состоится на следующей неделе, 30 июля.

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