Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Нефтчи» в Лиге конференций
- 22.07.2026, 20:59
4:2.
Азербайджанский «Нефтчи» и «Динамо» из Минска провели первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций.
Коллектив из столицы Беларуси смог добыть волевую победу, на два гола соперника ответив четырьмя своими.
На точный удар Эмина Махмудова и автогол Александра Селявы гости ответили забитыми мячами Карена Варданяна (дважды), Евгения Малашевича и Гулжигита Алыкулова.
Таким образом, у минских динамовцев есть ощутимое преимущество перед ответной встречей, которая состоится на следующей неделе, 30 июля.