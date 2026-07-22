Украинские пилоты двух МиГ-29 разгромили штурмовые группы и пункт управления БПЛА РФ на Сумском направлении 22.07.2026, 21:22

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Пилоты Воздушных сил Украины нанесли мощный авиаудар по месту сосредоточения российских штурмовых групп и пункту управления беспилотниками на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник при поддержке БПЛА пытался продвинуться из района Теткино в направлении Рыжевки, однако бойцы Сил территориальной обороны своевременно обнаружили перемещение врага и навели на цели украинскую авиацию.

К выполнению боевой задачи были привлечены два экипажа истребителей МиГ-29, которые нанесли точные удары управляемыми авиабомбами GBU-39 и AASM HAMMER.

В результате авиаудара было уничтожено место скопления штурмовых групп оккупантов и пункт управления вражескими БПЛА, что позволило сорвать подготовку противника к наступательным действиям.

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