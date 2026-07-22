Маск бросил вызов Нолану 22.07.2026, 21:25

Илон Маск

Миллиардер пообещал переснять «Одиссею» с помощью ИИ.

Сервис генерации изображений и видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine, разработанный компанией xAI, создаст до конца 2026 года полнометражный фильм по мотивам поэмы Гомера «Одиссея». Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

«До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера», — написал Маск.

Grok Imagine — это нейросеть для генерации изображений и видео, встроенная в ИИ-помощника Grok. В июле 2026 года xAI расширила функционал сервиса, добавив возможность создания видеороликов по текстовым запросам.

Маск неоднократно критиковал фильм «Одиссея» 2026 года, режиссером которого выступил Кристофер Нолан. Несмотря на высокие оценки критиков, в социальных сетях фильм критиковали из-за кастинга актеров на главные роли и другие решения. Например, на роль Елены была выбрана чернокожая актриса Лупита Нионго.

Главную роль в экранизации поэмы Гомера исполнил Мэтт Дэймон, сыгравший царя Итаки Одиссея. В актерский состав также вошли Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон и другие.

Тем временем фильм «Одиссея» собрал $264,1 млн за первый уик-энд мирового проката и стал самым успешным стартом проката в карьере Нолана.

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