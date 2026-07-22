Лукашенко подписал указ об осеннем призыве 22.07.2026, 21:39

На срочную военную службу и в резерв призовут белорусов, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет.

Александр Лукашенко 22 июля подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».

Согласно документу, в сентябре — ноябре 2026 года на срочную военную службу и службу в резерве будут призваны граждане Беларуси мужского пола, которым на момент призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку.

Также призыву подлежат граждане призывного возраста, потерявшие право на отсрочку от службы.

Одновременно предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной службы, отслуживших установленные законодательством сроки.

Указ должен позволить государственным органам, местным исполнительным и распорядительным структурам своевременно провести все необходимые мероприятия, связанные с организацией призыва граждан на срочную службу и службу в резерве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com