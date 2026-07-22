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Лукашенко подписал указ об осеннем призыве

  • 22.07.2026, 21:39
Лукашенко подписал указ об осеннем призыве

На срочную военную службу и в резерв призовут белорусов, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет.

Александр Лукашенко 22 июля подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».

Согласно документу, в сентябре — ноябре 2026 года на срочную военную службу и службу в резерве будут призваны граждане Беларуси мужского пола, которым на момент призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку.

Также призыву подлежат граждане призывного возраста, потерявшие право на отсрочку от службы.

Одновременно предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной службы, отслуживших установленные законодательством сроки.

Указ должен позволить государственным органам, местным исполнительным и распорядительным структурам своевременно провести все необходимые мероприятия, связанные с организацией призыва граждан на срочную службу и службу в резерве.

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