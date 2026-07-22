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Украинские артиллеристы показали уничтожение склада горючего оккупантов с помощью САУ «Богдана»

  • 22.07.2026, 22:25
Украинские артиллеристы показали уничтожение склада горючего оккупантов с помощью САУ «Богдана»
фото: facebook.com, yuri.biriukov

Видео.

Артиллеристы 50-й артиллерийской бригады метким выстрелом из самоходной артиллерийской установки «Богдана» уничтожили российский склад горюче-смазочных материалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, склад топлива оккупанты обустроили в помещениях бывшей фермы, однако точный удар украинской артиллерии полностью его уничтожил.

В результате поражения враг потерял значительные запасы горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения логистики и поддержки боевых действий против Украины.

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