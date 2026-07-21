Удар по Wildberries: названы неожиданные последствия для РФ 1 21.07.2026, 10:39

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Российская экономика «схлопывается» быстрее, чем ожидалось.

Последствия ударов по логистическим центрам Wildberries для российской экономики могут оказаться значительно серьезнее одних лишь заявленных компанией потерь товаров на 1,2 млрд долларов.

Такое мнение выразил OSINT-исследователь Крис О'Вики. По его оценке, Wildberries контролирует около 45% российского рынка онлайн-торговли, а вместе с Ozon – до 77%, тем самым занимая ключевую нишу в сфере розничной торговли страны.

Аналитик полагает, что повреждение крупных логистических хабов может привести к серьезным проблемам для большого числа предпринимателей страны-агрессора, поскольку восстановление подобных объектов занимает длительное время. В качестве примера он приводит склад под Санкт-Петербургом, который после крупного пожара восстанавливали около полутора лет.

Кроме того, О'Вики утверждает, что склады Wildberries использовались российскими волонтерами для доставки товаров военного назначения. Это были беспилотники, запчасти, приборы ночного видения, генераторы, тактическое снаряжение, экипировка и прочее. По его мнению, это означает, что удары по таким объектам способны осложнить снабжение российских военных.

Ранее сайт Charter97.org писал, что после пожара на складе Wildberries российским продавцам отказались выплачивать компенсацию.

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