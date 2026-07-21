У искусственного интеллекта есть особенность, связанная с языком 2 21.07.2026, 16:02

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Один из языков преобладает в обучении моделей.

Современные системы искусственного интеллекта развиваются преимущественно вокруг английского языка, из-за чего пользователи многих стран получают доступ к ИИ, который хуже понимает их язык, чаще ошибается и менее надежно защищает от опасных запросов, пишет эксперт Кристиан Шлепфер для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Проблема особенно заметна для так называемых языков с низким объемом цифровых данных — например, суахили или бирманского. Несмотря на то что ими пользуются миллионы людей, у ИИ гораздо меньше материалов для обучения, чем на английском.

«Текущие системы ИИ менее доступны, менее полезны и менее безопасны для пользователей языков с низким ресурсным обеспечением», — отмечает автор.

Исследователи указывают на так называемый «налог токенов»: некоторые языки требуют больше вычислительных единиц для обработки того же объема информации, что повышает стоимость использования моделей и снижает скорость их работы.

Кроме того, алгоритмы чаще лучше рассуждают на английском языке, что приводит к ошибкам и культурным искажениям. Например, ИИ может неверно трактовать значение слов в разных языковых средах.

Языковой дисбаланс создает и угрозы безопасности. Ученые обнаружили, что защитные механизмы ИИ легче обходить с помощью запросов на некоторых мало представленных языках.

Решить проблему только силами рынка не получится. Они призывают правительства инвестировать в развитие многоязычных моделей, поддерживать локальные данные и привлекать носителей языков к созданию новых систем.

«Многие регионы мира рискуют не получить выгоду от революции искусственного интеллекта», — предупреждают эксперты.

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