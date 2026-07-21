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Украинский пилот МиГ-29 показал уничтожение реактивного «Шахеда» ракетой Р-73

  • 21.07.2026, 18:13
Украинский пилот МиГ-29 показал уничтожение реактивного «Шахеда» ракетой Р-73

Видеофакт.

Пилоты истребителей Воздушных сил Украины уничтожили российский реактивный дрон-камикадзе типа «Шахед» во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот истребителя МиГ-29 с позывным «Phill» поразил вражескую воздушную цель ракетой класса «воздух-воздух» Р-73.

По словам украинских летчиков, пуск был выполнен в чрезвычайно сложных условиях - против солнца, под углом менее 15 градусов, с применением ракеты с тепловой головкой самонаведения.

Видео боевого вылета опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».

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