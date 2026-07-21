Британия полностью перешла на цифровые визы
- 21.07.2026, 19:42
Система начала работать с 2018 года.
Британия полностью перешла на цифровую иммиграционную систему, заменив физические документы на электронную запись о личности и иммиграционном статусе. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
UKVI (Управление по иммиграции Великобритании) перестало вклеивать визовые карточки в паспорта заявителям. Теперь все новые визы оформляются в виде электронной визы (eVisa). Система работает с 2018 года, и, как утверждают в UKVI, ею воспользовались миллионы людей.
Среди названных преимуществ электронных виз — безопасность (их нельзя потерять, украсть или подделать), а также скорость и удобство при подтверждении статуса на границе и перед работодателями или арендодателями.
Если заявитель получает разрешение на въезд, ему выдается форма для сопровождения электронной визы (FAV). С ней нужно будет посетить визовый центр, чтобы завершить процесс. До поездки в Британию необходимо войти в личный кабинет UKVI, чтобы проверить статус визы.