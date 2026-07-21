Telegraph: Британия и Германия будут тайно разрабатывать ракету большой дальности 21.07.2026, 22:16

На случай войны с Россией.

Великобритания и Германия договорились совместно работать над секретной программой создания дальнобойных ракет, которые могут быть использованы в случае потенциальной войны с Россией. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Разработку вооружения планируется вести в рамках проекта Deep Precision Strike (DPS). По данным источников, Лондон и Берлин намерены создать ракету с дальностью поражения более 2 тысяч километров. Она должна быть способна уничтожать важные объекты в тылу противника — в частности, логистические узлы и инфраструктуру, обеспечивающую армию РФ.

Завершить создание новой ракеты планируют к 2034 году. В то же время британская сторона хочет, чтобы уже в 2027 году программа перешла от политических договоренностей к активной фазе разработки.

По данным источников, проект предусматривает сочетание финансирования со стороны Германии и британского опыта в сфере производства высокоточного оружия.

В настоящее время рассматриваются два возможных типа ракеты. Один из вариантов — низковысотная крылатая ракета, способная обходить системы противовоздушной обороны. Другой — гиперзвуковое оружие, способное двигаться со скоростью, превышающей пять чисел Маха.

В то же время некоторые военные эксперты критикуют сроки реализации программы, считая их чрезмерно затянутыми. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес назвал десятилетний цикл разработки «абсурдным», подчеркнув, что у Украины уже есть беспилотники, способные преодолевать расстояние около 2 тысяч километров и нести значительную боевую нагрузку.

Официально проект Deep Precision Strike стоимостью более 40 миллиардов долларов был представлен как британская инициатива с участием 12 стран-союзниц во время саммита НАТО в Анкаре в июле 2026 года. Однако тогда не сообщалось, что программа предусматривает создание вооружений, предназначенных для противодействия России.

Ожидается, что Германия станет одним из главных участников этой оборонной программы.

16 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Лондон заключил соглашения с несколькими оборонными компаниями о создании первой за более чем полвека британской баллистической ракеты. Проект призван помочь Украине в войне против России, а также снизить зависимость Европы от американских вооружений.

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