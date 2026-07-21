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Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ

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  • 21.07.2026, 22:45
Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ
Александр Сырский

Официально.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию президента в Telegram.

Напомним, на прошлой неделе в правительстве произошли кадровые перестановки, в ходе которых Михаил Федоров потерял должность министра обороны. После увольнения он дал пресс-конференцию, на которой рассказал о конфликте с Сырским и Генштабом ВСУ.

На этом фоне в Киеве и других городах Украины начались акции протеста с требованием вернуть Федорова на должность министра обороны, а Сырского – уволить с должности главкома ВСУ.

Отметим, Сырский командовал операцией по обороне Киева в начале полномасштабного вторжения, а затем под его командованием состоялась операция по освобождению Харьковской области.

В феврале 2015 года во время АТО Сырский участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново.

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