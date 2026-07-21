США депортируют белорусов в Белиз 21.07.2026, 23:46

Волонтерам «точно известно» о двух случаях такой депортации «у одного иммиграционного судьи».

О поиске информации о гражданах Беларуси, которым иммиграционный суд в штате Калифорния (США) назначил депортацию в Белиз, сообщила 21 июля волонтерская организация Byaction, передает «Позiрк».

Отмечается, что волонтерам «точно известно» о двух случаях такой депортации «у одного иммиграционного судьи».

Подробности не приводятся.

В конце января Ассоциация белорусов Америки сообщала, что не менее 7 белорусов были задержаны иммиграционными службами США за две недели. Со ссылкой на данные инициативы Byaction отмечалось, что задержания прошли в штатах Миннесота, Флорида, Иллинойс, Оклахома и Аризона.

По информации волонтеров упомянутой инициативы, все задержанные въехали в страну более двух лет назад, находились в легальном иммиграционном процессе. Они были задержаны во время случайных проверок (остановок) автомобилей.

Белиз — небольшое государство в Центральной Америке. Граничит с Мексикой и Гватемалой, на востоке омывается Карибским морем.

Миграционная политика в США была ужесточена после возвращения к власти Дональда Трампа, выигравшего президентские выборы в 2024 году.

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