США депортируют белорусов в Белиз
- 21.07.2026, 23:46
Волонтерам «точно известно» о двух случаях такой депортации «у одного иммиграционного судьи».
О поиске информации о гражданах Беларуси, которым иммиграционный суд в штате Калифорния (США) назначил депортацию в Белиз, сообщила 21 июля волонтерская организация Byaction, передает «Позiрк».
Отмечается, что волонтерам «точно известно» о двух случаях такой депортации «у одного иммиграционного судьи».
Подробности не приводятся.
В конце января Ассоциация белорусов Америки сообщала, что не менее 7 белорусов были задержаны иммиграционными службами США за две недели. Со ссылкой на данные инициативы Byaction отмечалось, что задержания прошли в штатах Миннесота, Флорида, Иллинойс, Оклахома и Аризона.
По информации волонтеров упомянутой инициативы, все задержанные въехали в страну более двух лет назад, находились в легальном иммиграционном процессе. Они были задержаны во время случайных проверок (остановок) автомобилей.
Белиз — небольшое государство в Центральной Америке. Граничит с Мексикой и Гватемалой, на востоке омывается Карибским морем.
Миграционная политика в США была ужесточена после возвращения к власти Дональда Трампа, выигравшего президентские выборы в 2024 году.