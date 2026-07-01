Кто такой Михаил Драпатый, который будет главкомом ВСУ
- 22.07.2026, 0:14
За его плечами – прорыв из «Изваринского котла», остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении Херсонщины.
Генерал-майор Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. За его плечами – прорыв из «Изваринского котла», остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении правобережной Херсонщины.
РБК-Украина рассказывает, что известно о будущем новом главкоме ВСУ.
«Летучая БМП» в Мариуполе и выход из «Изваринского котла»
Военный путь 43-летнего Михаила Драпатого начался в 72-й отдельной механизированной бригаде. В начале российской агрессии в мае 2014 года он командовал 2-м батальоном 72 ОМБр, участвовавшим в освобождении заложников в Мариуполе.
Именно оттуда происходит знаменитое видео с "летучей БМП", которая на скорости протаранила и перелетела баррикаду пророссийских боевиков. Приказ на такой штурм дал непосредственно Драпатый, находясь внутри бронемашины.
Летом того же года подразделение попало в плотное огневое кольцо у границы в Луганской области. Находясь под длительными артиллерийскими обстрелами с территории РФ, Драпатый взял на себя ответственность и вывел из "Изваринского котла" 260 бойцов и более 30 единиц техники, преодолев 160 км под огнем.
Позже он возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, выполнял задания в Авдеевке и на Бахмутской трассе. Во время учебы в Национальном университете обороны был награжден переходным мечом королевы Великобритании как лучший выпускник.
Оборона Кривого Рога и освобождение Херсона
Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года Драпатий встретил в должности заместителя командующего Объединенными силами ВСУ.
Ключевые этапы деятельности командира:
Март 2022 года - возглавил оперативную группировку войск «Юг», остановившую продвижение российских войск на Кривой Рог.
Осень 2022 года - руководил группировкой «Херсон» во время успешной операции по освобождению правобережья Херсонской области.
Май 2024 - возглавил ОТГ «Харьков» на фоне нового наступления оккупантов и остановил угрозу возле Волчанска.
Сентябрь 2024 года - назначен главой оперативно-тактической группировки «Луганск».
В октябре 2024 Михаилу Драпатому было присвоено звание генерал-майора.
Командование Сухопутными войсками и Объединенными силами
В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ. На этом посту он заменил Александра Павлюка.
Тогда глава государства отмечал эффективную организацию обороны в Харьковском направлении под руководством Драпатого.
В июне 2025 года Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками после нескольких ударов РФ по учебным центрам.
По результатам разговора с президентом Драпатий перешел на другую должность – командующего Объединенных сил. В этой должности он находился до сегодня.