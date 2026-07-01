Кто такой Михаил Драпатый, который будет главкомом ВСУ 22.07.2026, 0:14

Михаил Драпатый

Фото: Министерство обороны Украины

За его плечами – прорыв из «Изваринского котла», остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении Херсонщины.

Генерал-майор Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. За его плечами – прорыв из «Изваринского котла», остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении правобережной Херсонщины.

РБК-Украина рассказывает, что известно о будущем новом главкоме ВСУ.

«Летучая БМП» в Мариуполе и выход из «Изваринского котла»

Военный путь 43-летнего Михаила Драпатого начался в 72-й отдельной механизированной бригаде. В начале российской агрессии в мае 2014 года он командовал 2-м батальоном 72 ОМБр, участвовавшим в освобождении заложников в Мариуполе.

Именно оттуда происходит знаменитое видео с "летучей БМП", которая на скорости протаранила и перелетела баррикаду пророссийских боевиков. Приказ на такой штурм дал непосредственно Драпатый, находясь внутри бронемашины.

Летом того же года подразделение попало в плотное огневое кольцо у границы в Луганской области. Находясь под длительными артиллерийскими обстрелами с территории РФ, Драпатый взял на себя ответственность и вывел из "Изваринского котла" 260 бойцов и более 30 единиц техники, преодолев 160 км под огнем.

Позже он возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, выполнял задания в Авдеевке и на Бахмутской трассе. Во время учебы в Национальном университете обороны был награжден переходным мечом королевы Великобритании как лучший выпускник.

Оборона Кривого Рога и освобождение Херсона

Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года Драпатий встретил в должности заместителя командующего Объединенными силами ВСУ.

Ключевые этапы деятельности командира:

Март 2022 года - возглавил оперативную группировку войск «Юг», остановившую продвижение российских войск на Кривой Рог.

Осень 2022 года - руководил группировкой «Херсон» во время успешной операции по освобождению правобережья Херсонской области.

Май 2024 - возглавил ОТГ «Харьков» на фоне нового наступления оккупантов и остановил угрозу возле Волчанска.

Сентябрь 2024 года - назначен главой оперативно-тактической группировки «Луганск».

В октябре 2024 Михаилу Драпатому было присвоено звание генерал-майора.

Командование Сухопутными войсками и Объединенными силами

В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ. На этом посту он заменил Александра Павлюка.

Тогда глава государства отмечал эффективную организацию обороны в Харьковском направлении под руководством Драпатого.

В июне 2025 года Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками после нескольких ударов РФ по учебным центрам.

По результатам разговора с президентом Драпатий перешел на другую должность – командующего Объединенных сил. В этой должности он находился до сегодня.

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