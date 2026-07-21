Россия подала заявку на присоединение к спору Литвы и Беларуси в суде ООН 3 21.07.2026, 22:27

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Здание Международного суда ООН в Гааге

Фото: icj-cij.org

Спорт касается мигрантов.

Россия подала заявку на вступление в качестве третьей стороны в разбирательство Литвы и Беларуси по поводу мигрантов в Международном суде ООН. Об этом сообщила пресс-служба МИД России. Заявка российской стороны опубликована на сайте суда.

Спор начался в мае 2025 года после того, как Литва подала иск в Международный суд ООН. В нем Литва обвинила Беларусь в организации масштабного ввоза мигрантов в Литву и потребовала возместить ущерб, включая затраты на строительство погранзаграждений.

Россия впервые вступает в международное судебное разбирательство как третья сторона, подчеркнули в МИД РФ. «Это обусловлено добросовестным намерением сохранить устойчивое корректное толкование задействованных международных договоров, избежать неоправданно расширительной интерпретации, подрывающей их эффективность, и тем самым укрепить их правовой режим. Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия»,— указано в сообщении.

Власти Литвы, Латвии и Польши заявляли, что режим Лукашенко начал отправлять нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в страны Балтии в 2021 году. С того момента Литва, Латвия и Польша запретили въезд более 200 тыс. мигрантов из Беларуси, сообщала литовская служба охраны госграницы.

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