закрыть
21 июля 2026, вторник, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия подала заявку на присоединение к спору Литвы и Беларуси в суде ООН

3
  • 21.07.2026, 22:27
  • 1,078
Россия подала заявку на присоединение к спору Литвы и Беларуси в суде ООН
Здание Международного суда ООН в Гааге
Фото: icj-cij.org

Спорт касается мигрантов.

Россия подала заявку на вступление в качестве третьей стороны в разбирательство Литвы и Беларуси по поводу мигрантов в Международном суде ООН. Об этом сообщила пресс-служба МИД России. Заявка российской стороны опубликована на сайте суда.

Спор начался в мае 2025 года после того, как Литва подала иск в Международный суд ООН. В нем Литва обвинила Беларусь в организации масштабного ввоза мигрантов в Литву и потребовала возместить ущерб, включая затраты на строительство погранзаграждений.

Россия впервые вступает в международное судебное разбирательство как третья сторона, подчеркнули в МИД РФ. «Это обусловлено добросовестным намерением сохранить устойчивое корректное толкование задействованных международных договоров, избежать неоправданно расширительной интерпретации, подрывающей их эффективность, и тем самым укрепить их правовой режим. Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия»,— указано в сообщении.

Власти Литвы, Латвии и Польши заявляли, что режим Лукашенко начал отправлять нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в страны Балтии в 2021 году. С того момента Литва, Латвия и Польша запретили въезд более 200 тыс. мигрантов из Беларуси, сообщала литовская служба охраны госграницы.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко