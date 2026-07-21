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Лукашенко снова назначил своему сыну специальную стипендию

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  • 21.07.2026, 22:01
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Лукашенко снова назначил своему сыну специальную стипендию

Коля получают деньги из «фонда» своего отца с первого курса.

Студент четвертого курса Белорусского государственного университета Николай Лукашенко вновь получил «президентскую» стипендию за второй семестр 2025/2026 учебного года. Его фамилия значится в распоряжении, которое было 21 июля опубликовано на сайте отца Николая Александра Лукашенко, заметило «Зеркало».

Вместе с Колей президентские стипендии получили еще 196 студентов вузов. Им будет выплачиваться 266,11 рубля ежемесячно.

Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов.

Это средства резервного «фонда» Лукашенко, который формируется за счет бюджетных средств.

Напомним, «президентскую стипендию» Коля получает с первого курса. В 2026 году он успешно завершил обучение по трехгодичной белорусско-китайской программе Пекинского университета по специальности «Биотехнология».

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