«МТС, вы вообще рехнулись?» 21.07.2026, 16:40

Даже в центре Минска интернет «лежит».

Белорусы массово пишут в соцсетях о проблемах со связью у оператора МТС. По словам пользователей, интернет «лежит полностью» не только во многих населенных пунктах Минского района, но и в центре столицы.

«МТС,вы вообще рехнулись? Центр города, «Комаровка», обед, будний день. Интернет лежит полностью. Засуньте в одно место свои акции и новые тарифы, просто сделайте интернет как раньше!» — пишет kaminskiy89.

«Подскажите, пожалуйста у всех качество мобильного интернета и связи стало хуже? Например, МТС, то 3G, то LTE, но такое качество будто всегда 2G. При этом ввели ограничения для «улучшения», а стало только хуже», — пишет evroparket.by.

«Нахожусь в 50км от Минска. Возле Ракова связь еле-еле. Интернет вообще отсутствует. МТС, можете это как—то прокомментировать?» — спрашивает tony_soprano_mn.

«У меня один вопрос, что с интернетом от МТС? Я являюсь клиентом более 15 лет. Но, с таким интернетом невозможно работать и жить», — пишет kalinovskayaanna.

О проблемах со связью пишут и в комментариях к постам. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— Такая же история и в Ратомке. 13 км от Минска, а связь и интернет, будто в 200 км. МТС никак не прокомментировал данную ситуацию.

— Никак они это не смогут прокомментировать, отписка тупая будет, только могут деньги брать, даже если не пользуешься абсолютно трафиком.

— Агрогородок Крайск, скорость интернета 0.9 мбс, связь кусками.

— Это чтобы вы «Шахеды» в Украину из Беларуси не отправляли.

— Я под Радошковичами сижу, через раз ловит. МТС может только бабки брать.

— Так санкции же! Явно оборудование не обновляется. Интернет давно уже г…но.

— Будьте осторожны в своих желаниях. А то сделают интернет как раньше — как в 1995-м.

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