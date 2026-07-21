Набиуллина распродает золото 21.07.2026, 15:17

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Эльвира Набиуллина

Фото: ТАСС

ЦБ РФ продал 44 тонны золота из резервов, чтобы наполнить военный бюджет Путина

Банк России, который возглавляет Эльвира Набиуллина шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода, пишет The Moscow Times.

В июне золотой запас ЦБ, пятый по размеру в мире, сократился еще на 0,3 млн тройских унций, или 9,33 тонны, а с начала года — похудел на 1,4 млн унций, или 43,5 тонны, следует из данных регулятора.

Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века — весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту (World Gold Council). По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла ЦБ проводил лишь однажды — в 2002 году. Тогда за 6-месячный период (с января по июнь) золотой запас России уменьшился на 36,1 тонны.

Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из ЗВР для поддержки рубля и бюджета, ЦБ реализовал в 6 раз меньше золота — 7,6 тонны в период с июля-2020 по апрель-2021. По состоянию на 1 июля 2026 года золотой запас Центробанка сократился до 2,283 тысячи тонн (73,4 млн унций) — минимума с февраля 2020 года.

От продажи золота ЦБ мог выручить около $5,6 млрд. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, сказал Reuters аналитик Freedom Global Владимир Чернов: c прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, ‌зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным ‌правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом ЦБ здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота», — пояснил Чернов.

Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным для регулятора и за последние годы значительно подорожало, подчеркивает он: «При этом возможности использовать многие валютные активы ограничены после их заморозки за рубежом».

ЦБ приступил к продажам золота, потому что не не хочет «прожигать» все оставшиеся резервы в юанях, писали ранее экономисты Александра Прокопенко и Александр Коляндр. Юани — последняя доступная Центробанку валюта для операций на рынке и влияния на курс рубля, а сколько ее осталось в ЗВР, доподлинно неизвестно: ЦБ засекретил статистику по структуре резервов после того, как попал под санкции, а $300 млрд его активов на Западе оказались заморожены. По последним доступным данным, у ЦБ было около $100 млрд в китайских юанях, но с тех пор эта сумма могла сократиться.

По словам Чернова, основная часть золота, вероятно, была продана российским банкам через биржевой и внебиржевой рынок. Данные Мосбиржи подтверждают: объем операций с ‌золотом на площадке в этом году резко вырос. Только в марте он достиг 42,6 тонны, из которых 14 тонн пришлось на сделки с поставкой металла.

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