Вайкуле обратилась к Путину 1 21.07.2026, 18:03

Лайма Вайкуле

Латвийская певица призвала диктатора РФ прекратить войну и уйти в отставку.

Латвийская певица Лайма Вайкуле публично обратилась к диктатору РФ Владимиру Путину в рамках подкаста «Переживем», запись которого 20 июля опубликована на YouTube-канале «DW на русском».

«Я объехала всю Россию, она огромная, огромная. И на эти деньги, которые они сейчас вбухали, чтобы убить, можно было всем людям сделать хорошую жизнь», – сказала Вайкуле.

Она отметила, что современная медицина достигла таких успехов, что уже через пять лет благодаря технологиям люди смогут стать долгожителями. Вайкуле добавила, что Путин может этого не дождаться.

«Я к президенту России обращаюсь. Отдыхайте, не надо сейчас воевать, не надо. Уходите, отдыхайте. Дачи там любые есть наверняка, через пять лет будете 120 лет жить. Для чего это все надо делать? Нервы тратить. Для чего? Нервы – это все сокращает жизнь, поверьте мне. Я это знаю», – добавила она.

Вайкуле также высказалась по поводу русского языка.

«Если на Латвию стали бы падать российские бомбы, я бы слова по-русски не сказала бы или только матом. Я точно знаю. Я понимаю», – добавила артистка.

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