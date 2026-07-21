Росгвардию начали готовить к мобилизации 3 21.07.2026, 20:18

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Путин готовится к эскалации боевых действий.

Росгвардия решила обновить правила гражданской обороны, впервые включив в них подготовку к угрозам в период мобилизации. Проект документа опубликован на портале нормативных актов, обратило внимание «Агентство». Поправки вносятся в приказ 2018 года, который регулирует организацию гражданской обороны в войсках Росгвардии.

Сейчас в нем говорится о заблаговременной подготовке к защите сотрудников этой федеральной службы, гражданского персонала, работников подведомственных организаций, членов их семей и имущества. После изменений в приказе появится уточнение, что речь идет о подготовке к защите «от опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время».

Кроме того, Росгвардия расширит список задач в сфере гражданской обороны. В частности, в него добавят эвакуацию военнослужащих — сейчас в документе говорится только о гражданском персонале, работниках и членах их семей.

Согласно пояснительной записке, изменения нужны для приведения приказа в соответствие с законом о гражданской обороне, обновленным в 2025 году. После поправок закон стал определять гражданскую оборону как систему подготовки к защите населения от опасностей в период мобилизации, военного положения и военного времени. Прежде речь шла о защите «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях».

О возможности новой мобилизации в России еще в феврале предупредили эксперты американского Института изучения войны. Они отмечали, что темпы вербовки контрактников перестали покрывать фронтовые потери, которые, по западным оценкам, к середине текущего года достигли 1,4 млн человек, включая убитых и раненых.

Источники The Washington Post рассказывали, что ряд европейских чиновников не исключают мобилизацию после выборов в Думу, если высокие потери на фронте сохранятся. Летом слухи о возможной мобилизации стали появляться в z-каналах, которые назвали сроки (октябрь) и даже численность призыва — 1,2 миллиона человек. Источники «Верстки» и «Важных историй» утверждали, что Минобороны уже готовит полигоны для приема новобранцев, а ответственным за пополнение армии даны необходимые распоряжения.

По словам правозащитников, все больше россиян получают мобилизационные предписания, когда приходят в военкоматы по повестке для «обновления данных». Представитель одного из призывников рассказывал, что военкоматы сейчас «работают по командам, проверяют всех и добавляют людей в группу тех, кто „может быть полезен армии“, называя это подготовкой к общей мобилизации и отбором кандидатов».

По словам близких к Кремлю собеседников Reuters, Владимир Путин готовится к эскалации боевых действий в ответ на украинские атаки в глубь России.

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