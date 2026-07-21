СМИ: Зеленский уволил Сырского с должности главнокомандующего ВСУ

СМИ: Зеленский уволил Сырского с должности главнокомандующего ВСУ6
- 21.07.2026, 22:29
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Решение об увольнении было принято после того, как организаторы протестов выдвинули ультиматум.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, утверждает блогер и бывший советник экс-министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко.
Эту информацию со ссылкой на источники также подтвердил ведущий Радио NV Василий Пехньо и опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, решение об увольнении было принято после того, как организаторы массовых протестов выдвинули ультиматум.
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что вскоре будет обнародована позиция президента.
Официального подтверждения этой информации от Офиса президента Украины или Генштаба ВСУ пока нет.