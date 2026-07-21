СМИ: Зеленский уволил Сырского с должности главнокомандующего ВСУ 6 21.07.2026, 22:29

2,534

Александр Сырский

Решение об увольнении было принято после того, как организаторы протестов выдвинули ультиматум.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, утверждает блогер и бывший советник экс-министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко.

Эту информацию со ссылкой на источники также подтвердил ведущий Радио NV Василий Пехньо и опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, решение об увольнении было принято после того, как организаторы массовых протестов выдвинули ультиматум.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что вскоре будет обнародована позиция президента.

Официального подтверждения этой информации от Офиса президента Украины или Генштаба ВСУ пока нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com