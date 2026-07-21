ВСУ нанесли сокрушительные потери российской артиллерии на Добропольском направлении 21.07.2026, 22:56

Уничтожили гаубицы «Мста-Б», «Гиацинт-Б» и РСЗО «Град».

Бойцы подразделения «Феникс» на Добропольском направлении нанесли сокрушительные потери российской артиллерии, уничтожив сразу несколько единиц вражеского вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов на обнародованных кадрах поразили гаубицы «Мста-Б» и «Гиацинт-Б», реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а также уничтожили технику и нанесли потери живой силе противника.

Обнаружение и уничтожение техники с личным составом противника осуществили операторы ударных дронов пограничного подразделения во время боевых вылетов в зоне своей ответственности.

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