ВСУ нанесли сокрушительные потери российской артиллерии на Добропольском направлении
- 21.07.2026, 22:56
Уничтожили гаубицы «Мста-Б», «Гиацинт-Б» и РСЗО «Град».
Бойцы подразделения «Феникс» на Добропольском направлении нанесли сокрушительные потери российской артиллерии, уничтожив сразу несколько единиц вражеского вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов на обнародованных кадрах поразили гаубицы «Мста-Б» и «Гиацинт-Б», реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а также уничтожили технику и нанесли потери живой силе противника.
Обнаружение и уничтожение техники с личным составом противника осуществили операторы ударных дронов пограничного подразделения во время боевых вылетов в зоне своей ответственности.