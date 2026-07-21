Из белорусских аптек исчез популярный препарат железа 21.07.2026, 22:41

Препарата нет в наличии ни в одной аптеке страны.

Из белорусских аптек исчез популярный препарат железа. Люди не могут найти в аптеках «Ферретаб комп» — средство с железом и фолиевой кислотой, который применяют для лечения и профилактики железодефицитной анемии и скрытого дефицита железа. В Беларуси он отпускается без рецепта. Сейчас в Threads белорусы обсуждают, где найти лекарство и чем его можно заменить, заметило издание Hrodna.life.

«Железодефицитчики, внимание, вопрос: а куда «Ферретаб» из Беларуси пропал?» — написала одна из пользовательниц.

Судя по данным сайта 103.by, сейчас препарата нет в наличии ни в одной аптеке Беларуси.

При этом на сайте Tabletka.by минчанка Наталья ещё 16 июня спрашивала, когда «Ферретаб комп» появится в аптеках столицы. В ответ ей сообщили: «4 квартал». В Threads под постом белоруски кто-то уточнил, что препарат временно отсутствует из-за перерегистрации.

Однако, согласно Государственному реестру лекарственных средств, препарат «Ферретаб» имеет в Беларуси бессрочную регистрацию.

Возможно, одной из причин исчезновения лекарств могли стать проблемы с качеством отдельных поставок. Год назад — в августе 2025 года — Министерство здравоохранения на основании сообщения «Госфармнадзора» приняло решение изъять из обращения две конкретные партии капсул «Ферретаб комп» австрийского производителя G.L. Pharma GmbH — серии G06831 и F06988. Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория признала их некачественными из-за несоответствия показателям количественного определения двухвалентного железа.

Некоторые белорусы столкнулись с отсутствием и других препаратов железа. Одна из пользовательниц рассказала, что не смогла купить в Щучине «Тардиферон» и теперь собирается ехать за лекарством в Гродно:

«Вчера не смогла купить «Тардиферон» в Щучине, придется ехать за 60 км в Гродно, там якобы есть. Мне он отлично поднимает ферритин и уровень жизни заодно».

«Тардиферона» и правда нет в Щучине, также как и в Мостах или Березовке. Но он есть в продаже, например, в Островце, Волковыске, Свислочи, Слониме, Гродно и Лиде, согласно данным сайта 103.by.

Другие участники обсуждения советуют искать препараты через сайты аптек и проверять наличие в разных городах. Одна из пользовательниц рассказала, что месяц назад нашла «Ферретаб» в Барановичах, а позже заказала препарат из России.

На вопрос, как заказать лекарства из России, пользователи ответили, что покупали препарат через телеграм-чаты.

В комментариях предлагают несколько альтернатив «Ферретабу». Среди них — уже упомянутый «Тардиферон», «Тотема» и другие препараты железа.

При этом пользователи отмечают, что препараты железа подходят не всем одинаково, поэтому самостоятельно менять назначенный доктором средство не стоит.

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