Есть хорошие новости из-за океана 1 Юрий Федоренко

16.07.2026, 11:32

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Юрий Федоренко

Комбинированный удар по смертономике Путина.

Силы обороны Украины наносят системные удары по военно-экономической инфраструктуре противника. В результате вся экономика недоимперии приближается к краю пропасти. Россию накрывает топливный кризис — и это только начало. Пик потребления нефтепродуктов на «болотах» приходится на август и сентябрь. В идеале именно в это время стоило бы нанести по российской экономике комбинированный удар, сочетая атаки украинских дронов с новыми экономическими санкциями наших международных партнеров.

К сожалению, мы видим, что из-за бюрократических процедур и конфликтов интересов ЕС затягивает утверждение 21-го пакета санкций. В то же время есть хорошие новости из-за океана. Как сообщает агентство Reuters, в Сенате США появилась обновленная версия законопроекта о санкциях против РФ, предусматривающая пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Шансы на его принятие оцениваются как «довольно высокие». Если это произойдет, мы нанесем противнику именно тот самый «комбинированный удар». Так какая же экономическая «взрывчатка» заложена в этом документе?

Президент США получит инструмент для введения пошлин в размере до 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, прежде всего Китая и Индии. Можно предположить, что такие меры не перекроют полностью экспорт российской нефти, однако позволят существенно сократить товарооборот между Россией и ее партнерами. Кстати, речь идет не только о Китае и Индии.

На сегодняшний день крупнейшими покупателями российского «черного золота» являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а российского газа — Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. В то же время законопроект предусматривает смягчение условий для стран, которые импортируют из России менее 15% потребляемого ими природного газа и предпринимают существенные шаги для снижения этой зависимости.

У этого законопроекта долгая история. Он появился еще весной 2025 года и получил название законопроекта о «драконовских санкциях» против России. В первоначальной редакции документа предлагалось ввести пошлины в размере 500% в отношении всех торговых партнеров РФ. Авторами инициативы выступили демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм.

Большой друг Украины Линдси Грэм внезапно скончался несколько дней назад. На протяжении нескольких лет поддержка Украины была делом его жизни. Он неоднократно посещал наше государство, разрабатывал и лоббировал санкционное законодательство против России. На этом пути ему приходилось проявлять гибкость и порой даже идти на компромиссы с администрацией Дональда Трампа. Наконец, его законопроект приблизился к финальной стадии — пусть и в несколько урезанном виде, но все же приблизился.

Принятие законопроекта Грэма и Блюменталя станет важным и символичным событием как для украинцев, так и для американцев. Хочется верить, что эта законодательная инициатива будет воплощена в жизнь и увековечит память выдающегося американца. Если же в течение ближайших месяца-двух «проснутся» и европейцы и утвердят 21-й пакет санкций, то экономика врага с большой долей вероятности может рухнуть уже в этом году.

По сути, мы уже подтолкнули недоимперию к краю пропасти. Мы не сомневаемся, что крах российской «смертономики» — лишь вопрос времени. Однако усиление международных санкций способно существенно ускорить поражение этого монстра. Украина имеет полное право рассчитывать на поддержку партнеров, ведь мы не только отстаиваем право жить на собственной земле, но и защищаем европейскую цивилизацию от российских варваров. Победа будет за нами. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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