Ключевой депутат украинской партии «Слуга Народа» сложил мандат в знак протеста 2 16.07.2026, 12:24

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Никита Потураев

Фото: Nikita Poturaev﻿ / Facebook

Из-за несогласия с кадровой политикой.

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Никита Потураев объявил, что подал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Об этом он заявил во время пленарного заседания парламента в четверг, 16 июля.

«Прошу коллег рассмотреть это решение так же безотлагательно, как они рассматривают другие, из-за которых я был вынужден принять для себя такое решение», — сказал депутат.

В комментарии New Voice нардеп объяснил, что его решение связано с несогласием с кадровой политикой коалиции, в частности, в отношении Министерства обороны.

«Мое решение не связано лично с Михаилом Федоровым, хотя, безусловно, то, что делал в министерстве Михаил Федоров, помогло нам изменить ситуацию на фронте и, очевидно, укрепило наши позиции. Мое решение обусловлено более фундаментальными причинами: я глубоко убежден, что преобразование украинской армии в армию совершенно нового типа — процесс, лидером которого был, собственно, Михаил Федоров, — должно продолжаться при любых обстоятельствах, кто бы этим ни занимался», — сказал депутат.

Он считает, что глава МВД Игорь Клименко «находится на своем месте», так же как и Федоров «находился на своем месте».

«А если кого-то из генералов не устраивает то, что происходит в армии, то, возможно, эти генералы занимают не свои места. У нас множество молодых генералов, вышедших из добровольцев, которые блестяще воюют и обладают опытом именно современной войны. Я убежден, что есть из кого выбирать и кого назначать», — добавил народный депутат.

Никита Потураев был избран в Раду от партии «Слуга народа» в 2019 году и возглавляет комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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