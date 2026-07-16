Бунт узбеков и фиаско Лукашенко

Бунт узбеков и фиаско Лукашенко16
- 16.07.2026, 7:46
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Работники из Узбекистана продержались в нашей стране один день.
Ситуация вокруг недовольных белорусскими зарплатами узбеков, приехавших в нашу страну совсем недавно, продолжает развиваться. В прессе Узбекистана появляются новые публикации об обманутых надеждах соотечественников, пишет «Салiдарнасць».
Сами работники из Андижанской области записывают ролики об условиях, в которых им довелось поселиться в Витебской области. Судя по картинке, гостей заселили в одно из общежитий, которое давно просит ремонта.
Некоторые, познакомившись на месте с ситуацией, записывают обращения к землякам. Один из гастарбайтеров, например, говорит в ролике, что в Беларуси большинство местного населения работает за зарплату около $300-400.
Мужчина благодарит свои власти за возможность найти работу за границей, но предупреждает всех желающих последовать его примеру: «Не забывайте одно: никто вас не заставляет ехать. Сначала тщательно изучите место, куда хотите поехать, расспросите, выясните, какие там условия труда и зарплата. Потом не ездите и не жалуйтесь».
Красивые обещания закончились неприятным сюрпризом?
Под таким заголовком вышла статья на Vaib.uz. Проводы сопровождались торжественными церемониями, флагами и громкими заявлениями. Чиновники уверяли, что гражданам будут предоставлены достойные условия труда, высокая заработная плата и социальные гарантии, пишет издание.
Однако спустя всего несколько дней после прибытия в Беларусь в социальных сетях начали появляться видеоролики, записанные самими трудовыми мигрантами.
В публикации подчеркивается, что в самой этой истории много непонятного. Например, почему работники лишь после приезда узнают реальный размер зарплаты, условия проживания и необходимость самостоятельно оплачивать питание.
«Разве все эти условия не должны подробно разъясняться и фиксироваться в трудовом договоре еще до выезда из страны?» — задается вопросом автор статьи. И делает прогноз:
— Если опубликованная мигрантами информация подтвердится, то этот случай может серьезно ударить по доверию к программам организованного трудоустройства за рубежом. Ведь когда людям обещают достойные условия и высокие зарплаты, а на месте они сталкиваются с совсем другой реальностью, это вызывает неприятные вопросы.
Разочарование может ждать не только простых работников
Как выяснил канал Витебск, я гуляю, еще в июне Витебщину посетили представители Ассоциации малого бизнеса Узбекистана, которым показывали хозяйства в Миорском и Лиозненском районах.
Как правило, речь шла о ликвидируемых убыточных сельхозпредприятиях. При этом гостям обещали землю почти даром, о чем госСМИ предпочли не сообщать.
Один из гостей, бизнесмен Музаффархон Мусаев, записал ролик о предложенных предпринимателям условиях. Он рассказал, что за один день группе показали около пяти сельхозпредприятий, четыре из которых заинтересовали потенциальных арендаторов или покупателей.
По его словам, участники изучали договоры и уже занимались оформлением документов.
На YouTube-канале Ассоциации малого бизнеса опубликовано видео о поездке делегации из Узбекистана по Миорскому району. В частности, зампред райисполкома по вопросам АПК Иван Юрашек показал узбекским предпринимателям ликвидируемые хозяйства «Язно» и «Папшули».
Мусаев описал предложения местных властей в Беларуси как крайне выгодные: объект стоимостью около $300 тысяч якобы предлагали за $60 тысяч. На одну голову скота обещали до двух гектаров земли, а в первые три года деятельности — освобождение от земельного налога.
Готовый комплекс на 200 голов вместе с территорией, по его словам, можно было арендовать примерно за $500.
Восторг узбекских бизнесменов понятен, но их может ждать разочарование вслед за простыми работягами из Узбекистана. Одно дело — получить в распоряжение убитый колхоз в пять раз дешевле рыночной цены.
И совершенно другое — окунуться в специфику взаимодействия с лукашенковскими чиновниками. Это как раз тот случай, когда тебе мягко стелят, но падать будет жестко.