Бунт узбеков и фиаско Лукашенко 16 16.07.2026, 7:46

8,966

Работники из Узбекистана продержались в нашей стране один день.

Ситуация вокруг недовольных белорусскими зарплатами узбеков, приехавших в нашу страну совсем недавно, продолжает развиваться. В прессе Узбекистана появляются новые публикации об обманутых надеждах соотечественников, пишет «Салiдарнасць».

Сами работники из Андижанской области записывают ролики об условиях, в которых им довелось поселиться в Витебской области. Судя по картинке, гостей заселили в одно из общежитий, которое давно просит ремонта.

Некоторые, познакомившись на месте с ситуацией, записывают обращения к землякам. Один из гастарбайтеров, например, говорит в ролике, что в Беларуси большинство местного населения работает за зарплату около $300-400.

Мужчина благодарит свои власти за возможность найти работу за границей, но предупреждает всех желающих последовать его примеру: «Не забывайте одно: никто вас не заставляет ехать. Сначала тщательно изучите место, куда хотите поехать, расспросите, выясните, какие там условия труда и зарплата. Потом не ездите и не жалуйтесь».

Красивые обещания закончились неприятным сюрпризом?

Под таким заголовком вышла статья на Vaib.uz. Проводы сопровождались торжественными церемониями, флагами и громкими заявлениями. Чиновники уверяли, что гражданам будут предоставлены достойные условия труда, высокая заработная плата и социальные гарантии, пишет издание.

Однако спустя всего несколько дней после прибытия в Беларусь в социальных сетях начали появляться видеоролики, записанные самими трудовыми мигрантами.

В публикации подчеркивается, что в самой этой истории много непонятного. Например, почему работники лишь после приезда узнают реальный размер зарплаты, условия проживания и необходимость самостоятельно оплачивать питание.

«Разве все эти условия не должны подробно разъясняться и фиксироваться в трудовом договоре еще до выезда из страны?» — задается вопросом автор статьи. И делает прогноз:

— Если опубликованная мигрантами информация подтвердится, то этот случай может серьезно ударить по доверию к программам организованного трудоустройства за рубежом. Ведь когда людям обещают достойные условия и высокие зарплаты, а на месте они сталкиваются с совсем другой реальностью, это вызывает неприятные вопросы.

Разочарование может ждать не только простых работников

Как выяснил канал Витебск, я гуляю, еще в июне Витебщину посетили представители Ассоциации малого бизнеса Узбекистана, которым показывали хозяйства в Миорском и Лиозненском районах.

Как правило, речь шла о ликвидируемых убыточных сельхозпредприятиях. При этом гостям обещали землю почти даром, о чем госСМИ предпочли не сообщать.

Один из гостей, бизнесмен Музаффархон Мусаев, записал ролик о предложенных предпринимателям условиях. Он рассказал, что за один день группе показали около пяти сельхозпредприятий, четыре из которых заинтересовали потенциальных арендаторов или покупателей.

По его словам, участники изучали договоры и уже занимались оформлением документов.

На YouTube-канале Ассоциации малого бизнеса опубликовано видео о поездке делегации из Узбекистана по Миорскому району. В частности, зампред райисполкома по вопросам АПК Иван Юрашек показал узбекским предпринимателям ликвидируемые хозяйства «Язно» и «Папшули».

Мусаев описал предложения местных властей в Беларуси как крайне выгодные: объект стоимостью около $300 тысяч якобы предлагали за $60 тысяч. На одну голову скота обещали до двух гектаров земли, а в первые три года деятельности — освобождение от земельного налога.

Готовый комплекс на 200 голов вместе с территорией, по его словам, можно было арендовать примерно за $500.

Восторг узбекских бизнесменов понятен, но их может ждать разочарование вслед за простыми работягами из Узбекистана. Одно дело — получить в распоряжение убитый колхоз в пять раз дешевле рыночной цены.

И совершенно другое — окунуться в специфику взаимодействия с лукашенковскими чиновниками. Это как раз тот случай, когда тебе мягко стелят, но падать будет жестко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com