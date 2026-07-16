Стало известно о конфликте Федорова и Сырского 13 16.07.2026, 8:22

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Михаил Федоров (слева) и Александр Сырский

СМИ пишут, что якобы по этой причине Зеленский заменил главу Минобороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины из-за его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По словам собеседников, на заседании фракции Слуга народа 15 июля президент заявил, что больше не может мириться с постоянным конфликтом между Федоровым и Сырским, однако было заметно, что увольнение Федорова «дается Зеленскому очень непросто», говорится в материале.

«Они живут в двух разных мирах. Миша хочет всё цифровизировать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить определенные виды вооружений, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга», — пересказывает слова президента один из депутатов, присутствовавших на заседании фракции.

По словам народных депутатов, Зеленский пытался донести до них, что его главный мотив — сбалансировать отношения между армией и правительством.

«Доходило до абсурда. Приходил Сырский и говорил: Федоров ничего не дает под конкретные операции. Потом приходил Федоров и отвечал: Мы все дали, просто этим неправильно пользуются — не так и не там, где нужно. И так по кругу… Ну, я не могу допустить, чтобы в воюющей стране Министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему, нужно менять обоих. Но одновременно я этого сделать не могу», — пересказывает нардеп слова президента.

Он также заявил, что Федоров не провел реформу мобилизации, а действующий глава МВД Игорь Клименко сможет «навести порядок» в системе пополнения ВСУ личным составом.

«Зеленский сказал: если 23 сентября Путин объявит всеобщую мобилизацию, то всем будет не до шуток и цифровых реформ. Нужно разобраться с мобилизацией до этого», — рассказал один из депутатов от «Слуги народа».

В материале УП говорится, что президент оказался в ситуации конфликта двух концепций ведения войны, усугубившегося недовольством десятков оружейных кланов, отстраненных от оборонного бюджета. Зеленский сделал выбор в пользу сохранения правил игры в нынешней военной вертикали.

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