Крым — в огне 16.07.2026, 9:08

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После атаки дронов вспыхнули пожары у Чонгарского моста и АЗС в Джанкое.

После атаки дронов в ночь на четверг, 16 июля, во временно оккупированном Крыму у Чонгарского моста и в Джанкое были зафиксированы пожары.

Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.

В частности, сообщалось о пожаре у дороги к югу от Чонгарского моста. По предварительным оценкам, возгорание могло возникнуть в результате поражения находившейся в этом районе техники или падения обломков.

Кроме того, по данным канала, пожар был зафиксирован возле двух автозаправочных станций на выезде из Джанкоя. Там подчеркнули, что удар, вероятно, пришелся по самим АЗС или по находившимся рядом бензовозам.

Местные жители сообщали, что около полуночи в Джанкое были слышны пролет беспилотников, стрельба и взрывы.

В ночь на 16 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. На фоне атаки оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту, сообщалось о возможной атаке беспилотников на электроподстанцию в Бахчисарайском районе.

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