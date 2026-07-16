закрыть
16 июля 2026, четверг, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Месси эмоционально высказался о выходе Аргентины в финал ЧМ-2026

2
  • 16.07.2026, 8:51
  • 1,996
Месси эмоционально высказался о выходе Аргентины в финал ЧМ-2026
Лионель Месси
Фото: Getty Images

Оба гола сборной были забиты после передач звездного футболиста.

В среду, 15 июля, сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

В начале второго тайма англичан вывел вперед Энтони Гордон, однако в концовке встречи удары Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса перевернули ход поединка. Примечательно, что оба гола аргентинцев были забиты после передач Лионеля Месси.

После матча Лео эмоционально прокомментировал выход команды в финал, сообщает TyC Sports.

«Всё, что мы пережили, было невероятным — с самого начала, как мы и говорили. Хотя это был всего лишь футбольный матч, когда мы выходили на поле и зазвучал гимн, мы испытали особые чувства, и команда это ощутила. Это была не просто очередная победа — это была важная победа, которой жаждал аргентинский народ и мы сами; она вывела нас в очередной финал чемпионата мира.

Это безумие — играть в двух финалах чемпионата мира подряд; эта команда просто невероятна. Сегодня мы снова пошли вперед, когда ситуация стала сложной, — мы никогда не переставали верить и пытаться. Мы показали очень качественный футбол, даже когда уступали в счете. Мы прижали их к собственной штрафной, и это огромное счастье», — сказал Месси.

В решающем матче чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Поединок состоится в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по Минску.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко