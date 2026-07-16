Месси эмоционально высказался о выходе Аргентины в финал ЧМ-2026 2 16.07.2026, 8:51

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Оба гола сборной были забиты после передач звездного футболиста.

В среду, 15 июля, сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

В начале второго тайма англичан вывел вперед Энтони Гордон, однако в концовке встречи удары Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса перевернули ход поединка. Примечательно, что оба гола аргентинцев были забиты после передач Лионеля Месси.

После матча Лео эмоционально прокомментировал выход команды в финал, сообщает TyC Sports.

«Всё, что мы пережили, было невероятным — с самого начала, как мы и говорили. Хотя это был всего лишь футбольный матч, когда мы выходили на поле и зазвучал гимн, мы испытали особые чувства, и команда это ощутила. Это была не просто очередная победа — это была важная победа, которой жаждал аргентинский народ и мы сами; она вывела нас в очередной финал чемпионата мира.

Это безумие — играть в двух финалах чемпионата мира подряд; эта команда просто невероятна. Сегодня мы снова пошли вперед, когда ситуация стала сложной, — мы никогда не переставали верить и пытаться. Мы показали очень качественный футбол, даже когда уступали в счете. Мы прижали их к собственной штрафной, и это огромное счастье», — сказал Месси.

В решающем матче чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Поединок состоится в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по Минску.

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