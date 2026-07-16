Аргентина вышла в финал чемпионата мира 16.07.2026, 0:11

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Аргентинцы совершили камбэк в матче против Англии.

Сборная Аргентина победила команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча прошла в американской Атланте и завершилась со счетом 2:1. На 55-й минуте счет открыл полузащитник сборной Англии Энтони Гордон. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Лионеля Месси. На 92-й Месси сделал вторую результативную передачу — на Лаутаро Мартинеса. При этом команды ни разу не пробили по воротам в первые полчаса матча, что стало антирекордом для чемпионатов мира.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в полуфинале чемпионата мира — он вышел на матч в возрасте 39 лет и 21 дня. Нападающий Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии по футболу по количеству проведенных матчей среди полевых игроков — 121.

Аргентинцы в финале ЧМ-2026 сыграют против Испании. Трехкратные чемпионы мира, сборная Аргентины, могут стать первой командой, которая защитит титул после Бразилии в 1962 году. «Альбиселесте» выиграли все шесть своих полуфинальных матчей на чемпионатах мира.

Англичане сыграют за третье место против Франции. Сборная Англии играла в полуфинале во второй раз за последние три чемпионата мира — в прошлый раз они проиграли Хорватии со счетом 1:2 в дополнительное время на ЧМ-2018 в России. Англия единственный раз играла в финале чемпионата мира и выиграла его — в 1966 году.

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