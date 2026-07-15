Пентагон введет проверку уровня тестостерона у военнослужащих 4 15.07.2026, 22:14

1,508

Пит Хегсет

Фото: Reuters

Проверять будут военных старше 30 лет.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в Армии США солдаты, которые достигли 30-летнего возраста будут сдавать медицинские тесты на дефицит гормона — тестостерона.

Об этом 15 июля сообщило британское издание The Guardian.

Как заявил Хегсет, эта новая программа призвана обеспечить «надлежащий уровень тестостерона» у военнослужащих для достижения ими оптимальной боевой готовности.

«Я санкционирую новую программу скрининга на дефицит тестостерона для наших военнослужащих, чтобы обеспечить вам надлежащий уровень тестостерона для достижения максимальной боевой готовности. Как мы знаем, современное поле боя жестоко и безжалостно. Оно требует максимальной психологической и умственной готовности, и благодаря раннему выявлению этих показателей здоровья мы помогаем вам оставаться на передовой боевой эффективности и предоставляем вам тот же уровень поддержки, который вы оказываете этой стране — самый лучший», — сказал глава Пентагона.

При этом военнослужащие в возрасте 30 лет и старше будут проходить ежегодные тесты в рамках медосмотров, а военнослужащие младше 30 лет смогут принять участие в программе по собственному желанию, пояснил Хегсет.

Лечение, включая заместительную терапию тестостероном, является добровольным и направлено на «восстановление и оптимизацию» естественных способностей, сказал чиновник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com