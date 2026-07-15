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Федоров покидает пост министра обороны Украины

  • 15.07.2026, 21:51
Федоров покидает пост министра обороны Украины
Михаил Федоров

Он написал прощальный пост и подвел итоги работы.

Министр обороны Украины Михаил Федоров фактически подтвердил свой уход с поста, опубликовав прощальный пост в Telegram-канале.

«Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны», — написал он.

В публикации он перечислил, что ему удалось и чего не удалось сделать на этом посту, и анонсировал, что продолжит заниматься военными инновациями.

Федоров занимал должность около полугода. Его назначили главой украинского оборонного ведомства 14 января 2026 года. До этого он работал в правительстве в должности вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины, где отвечал за развитие цифровых услуг и курировал сферу беспилотных летательных аппаратов.

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