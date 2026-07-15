Национальное собрание Франции приняло закон об эвтаназии 15.07.2026, 21:33

Законопроект обсуждался многие годы и трижды отклонялся Сенатом.

Национальное собрание Франции большинством голосов окончательно поддержало принятие закона о праве на помощь в уходе из жизни. За законопроект, который обсуждался многие годы, перенес множество поправок и трижды отклонялся Сенатом, проголосовал 291 депутат, против — 241. Об этом сообщает France24.

Теперь премьер-министр Франции Себастьен Лекорню направит закон на проверку в Конституционный совет. Эта процедура займет около месяца. Закон вступит в силу после подтверждения его конституционности.

Закон в рамках реформы, инициированной президентом Франции Эмманюэлем Макроном, содержит жесткие ограничения. Так, воспользоваться правом на помощь в уходе из жизни смогут только совершеннолетние пациенты, страдающие тяжелым и неизлечимым заболеванием, находящиеся на поздней или терминальной стадии болезни. Пациент должен быть дееспособным и способным выразить свою волю. Он должен будет самостоятельно принять летальный препарат, врачи могут помогать только в исключительных случаях. При этом врач имеет право отказаться от участия в процедуре по соображениям совести, но он должен будет перенаправить пациента к другому специалисту.

Аналогичный закон уже несколько лет обсуждается в Великобритании. В очередной раз британский парламент должен рассмотреть его в сентябре этого года. Эвтаназия легализована уже более чем в 15 странах мира, включая Нидерланды, Бельгию, Канаду, Испанию, Эквадор. В некоторых странах такая практика декриминализована, но официально не легализована.

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