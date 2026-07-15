Месси против Кейна: Аргентина и Англия объявили стартовые составы на полуфинал ЧМ

Месси против Кейна: Аргентина и Англия объявили стартовые составы на полуфинал ЧМ1
- 15.07.2026, 21:05
Матч пройдет сегодня и начнется в 22:00 по Минску.
Сборные Англии и Аргентины объявили стартовые составы на матч полуфинала чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте ФИФА.
С первых минут в составе сборной Англии выйдут: Джордан Пикфорд (вратарь), Джон Стоунз, Марк Гехи, Рис Джеймс, Джед Спенс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Гарри Кейн (капитан) и Энтони Гордон.
Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Паредес, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лионель Месси (капитан), Джулиано Симеоне.
Матч полуфинала ЧМ-2026 пройдет в Атланте (США) 15 июля в 22:00 по Минску.