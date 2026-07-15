Голос «скрипки белорусской»: сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Алоизы Пашкевич 15.07.2026, 20:40

Коллаж: budzma.org

Известная под псевдонимом Тетка поэтесса внесла неоценимый вклад в нашу культуру и литературу.

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения поэтессы и общественной деятельницы Алоизы Пашкевич, более известной под литературным псевдонимом Тетка. Она принадлежит к поколению белорусских деятелей последней четверти XIX – начала XX века, которые внесли неоценимый вклад в отечественную культуру и литературу.

Родилась Алоиза Степановна 15 июля 1876 года в фольварке Пещин (ныне Щучинский район Гродненской области) в многодетной шляхетской семье. Она получила хорошее домашнее образование и в 1894 году поступила в Виленское частное училище В. Прозоровой. Закончив шесть классов, Алоиза стала преподавать.

Фото: Радыё Рацыя

В 1902 году она поехала в Санкт-Петербург, где училась на Высших курсах П. Ф. Лесгафта. Там готовили воспитательниц и руководительниц физического образования. В 1904 году Пашкевич экстерном сдала экзамены за полный курс Александровской женской гимназии. По возвращении в Вильно Алоиза работала фельдшером в больнице.

Каролина и Алоиза Пашкевич

Фото: Радыё Рацыя

Во время революции 1905–1907 годов Пашкевич полностью посвятила себя общественной деятельности, организовывала рабочие кружки, выступала с речами на белорусском языке на собраниях и митингах, писала свободолюбивые стихи. В мае 1905 года была избрана от виленских работниц делегатом съезда женщин в Москве. Чтобы избежать ареста, в конце 1905 года она эмигрировала в Галицию. Позже, проживая во Львове, стала вольным слушателем философского отделения Львовского университета.

В 1906 году в Жолкве (недалеко от Львова) издала сборники своих стихов «Хрэст на свабоду» и «Скрыпка беларуская», в которых была использована поэтика фольклорных произведений и народно-песенная символика (образы музыканта, скрипки, дудки). В этом же году в Санкт-Петербурге увидела свет ее книга «Першае чытанне для дзетак беларусаў», куда вошли рассказы, загадки, пословицы и поговорки, предназначенные для юных читателей.

Фото: Радыё Рацыя

С 1908 по 1909 год Алоиза Пашкевич жила в Кракове, училась на гуманитарном факультете Ягеллонского университета. Чтобы получить научную степень, она написала работу «Батлейкі на Беларусі і іх сувязь з польскай драматычнай літаратурай», затем – брошюру «Праграма для збірання матэрыялаў аб батлейках на Беларусі». Некоторое время Пашкевич провела в Закопане (Польша), где проходила курс лечения от туберкулеза, позже путешествовала по Италии.

В 1911 году поэтесса вернулась на родину, вела активную общественно-просветительскую деятельность. Вместе с театром Игната Буйницкого она ездила по всей Беларуси и участвовала в спектаклях, также редактировала журнал для детей и молодежи «Лучынка».

Фото: Радыё Рацыя

Во время Первой мировой войны Алоиза Пашкевич работала сестрой милосердия, участвовала в создании детских приютов, преподавала педагогику, гигиену и другие предметы на белорусских учительских курсах.

В январе 1916 года скончался ее отец. Приехав на похороны, поэтесса приняла решение остаться в родных местах, чтобы оказывать медицинскую помощь землякам, которые умирали от эпидемии тифа. Но, спасая других, она сама заболела и умерла в феврале 1916 года.

Фото: Радыё Рацыя

Литературная деятельность Алоизы Пашкевич свидетельствует о том, что она была личностью яркой и талантливой. Писать Алоиза начала в 1902 году под влиянием творчества Франтишка Богушевича, использовала разные псевдонимы: Тетка, Матей Крапивка, Гаврила из Полоцка и др. К ранним стихотворениям относятся «Лета» и «Восень», которые датируются 1902–1903 годами и впервые были опубликованы в сборнике «Скрыпка беларуская». Пашкевич удалось в них мастерски передать отдельные моменты деревенского быта, описать летние игры и осеннюю ярмарку. В «Каляднай пісанцы на 1904 год» и «Велікоднай пісанцы» были напечатаны стихотворения Тетки «Мужыцкая доля», «Мужык не змяніўся», «Нямаш, але будзе», «Музыкант беларускі», наполненные состраданием к тяжелой судьбе крестьянина.

Фото: Радыё Рацыя

Произведения 1905–1907 годов отличаются публицистической остротой, революционным пафосом, ораторскими интонациями, метафоричностью и аллегорией.

Особым периодом в литературной деятельности Алоизы Пашкевич были 1908–1914 годы. Среди стихотворений, написанных в это время, можно выделить: «З чужыны», «Грайка», «На магіле», «На чужой старонцы», «Арлы-брацця, дайце скрыдлы», «Сірацінка», «Вясковым кабетам», «Гаданне». В них преобладают мотивы гражданской скорби и тоски по родине.

Фото: Радыё Рацыя

Тетка также пробовала свои силы и в прозе. В ее произведениях описываются тяжелая деревенская жизнь («Навагодні ліст»), настроения студенческой молодежи («Зялёнка»), непростая судьба детей («Міхаська») и др. Отдельную часть творчества составляют путевые заметки и очерки, которые были написаны под впечатлением от поездок в Италию, Финляндию, Швецию и Германию.

Литературное наследие Алоизы Пашкевич – яркая страница в истории белорусской культуры. Ее самобытный талант заметил Янка Купала, который посвятил ей стихотворение «Аўтарцы «Скрыпкі беларускай». Произведения Тетки переведены на русский, украинский, польский, немецкий и другие языки. Ее образ воплощен в стихах, повестях, романах, живописи, скульптуре и кино. Памятники в честь Пашкевич установлены в Щучине, городском поселке Острино, в Минске открыта мемориальная доска. Ее именем названы Остринская средняя школа, Щучинская районная библиотека, минская библиотека № 15, улицы в Минске, Лиде, Молодечно, Щучине.

И в наше время яркая звезда таланта Алоизы Пашкевич продолжает светить, напоминая о ценности белорусского слова, мужестве и бесконечной любви к родной земле. Ее произведения по-прежнему находят отклик в сердцах белорусов, а бессмертная «скрипка» продолжает звучать чистым, самобытным и глубоким народным напевом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com