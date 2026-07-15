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В Беларуси предлагают поднять цены на крепкий алкоголь

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  • 15.07.2026, 20:25
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В Беларуси предлагают поднять цены на крепкий алкоголь

C таким предложением выступили медики.

В Беларуси продолжаются дискуссии о том, как снизить высокий уровень потребления алкоголя. На заседании комитета по вопросам общественного здоровья Республиканского союза промышленников и предпринимателей эксперты рассмотрели возможные меры трансформации алкогольного рынка.

Одной из ключевых тем стало ценовое регулирование – в частности, пересмотр акцизной политики и введение минимальной цены на отдельные виды спиртного.

Как рассказал главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Алексей Александров, Беларусь относится к странам с высоким уровнем потребления алкоголя – свыше 10 л абсолютного спирта на человека старше 15 лет в год.

При этом более половины этого объема приходится на крепкие напитки, прежде всего на водку. На пиво – около 20%, заметную долю сохраняют недорогие плодовые вина. В то же время, как обратил внимание Александров, акцизная нагрузка на пиво в пересчете на чистый спирт в Беларуси выше, чем на водку.

Иными словами, 1 г этанола в крепком алкоголе обходится потребителю дешевле, чем в пиве.

По мнению эксперта, это стимулирует потребление именно крепких напитков и поддерживает высокий уровень алкогольного вреда.

Чтобы исправить перекос, специалист предложил несколько мер. Во-первых, установить единую ставку акциза на чистый этиловый спирт независимо от вида напитка. Во-вторых, повышать акцизы на водку опережающими темпами. В-третьих, ввести минимальную цену на водку.

Это, по его мнению, позволит снизить смертность, уменьшить потери здоровых лет жизни и дать значительный социально-экономический эффект. Сейчас подобные механизмы уже обсуждаются с Минфином и другими ведомствами – по итогам заседания РСПП подготовит обращение в Министерство финансов.

Несмотря на существующие проблемы, медики не поддерживают полный запрет алкоголя. Как напомнила главный врач Минского городского клинического наркологического центра Жанна Истомина, сухой закон в разные периоды не приносил ожидаемого результата и часто сопровождался экономическими потерями.

Вместо этого эксперты делают ставку на комплексный подход: ценовое регулирование, ограничение доступности и формирование культуры ответственного потребления. На заседании также обсуждались вопросы здорового питания и влияния маркетинга на пищевое поведение, но основная дискуссия развернулась вокруг алкоголя.

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