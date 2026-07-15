Азаренок о бунте узбеков в Беларуси: Оплата оговаривалась заранее 1 15.07.2026, 20:07

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Пропагандист пошел в атаку на недовольных заработком узбеков.

В канале пропагандиста Григория Азаренка утверждается, что видео места жительства узбекских рабочих, которое стало распространяться в соцсетях — это временное место, где часть людей ночевала всего одну ночь, передает НН.

То же, что зарплата у недовольных узбеков — 500 долларов, о чем говорили и они сами, пропагандист фактически подтверждает. Но, дескать, больше им и не обещали:

«Предложения об имеющихся у нанимателей вакансиях, условиях труда и проживания, заработной плате (чистыми и грязными) и т.д., конечно же, были направлены заранее. Так происходит и в отношении граждан других стран. На основании этих данных узбекская служба по миграции формирует группу из желающих трудоустроиться по предложенным вакансиям.

Оплата, повторюсь, тоже оговаривалась заранее. Предлагалось на руки не менее 500 долларов, это уже после всех вычетов. Понятно, что заработать можно больше, все зависит о самого человека работающего», – сказал пропагандист.

Напомним, 13 июля в Витебск прибыли 255 граждан Узбекистана для работы в Беларуси. Им обещали зарплаты по 900-1000 долларов, но на месте выяснилось, что готовы платить только 500 долларов, при этом жилье и питание нужно оплачивать самим. Узбеки возмутились предложенными условиями, а некоторые выразили желание уехать на родину.

В ответ на их обращение Агентство миграции Узбекистана пообещало разобраться в ситуации. В ведомстве заявили, что изучают ситуацию на месте вместе с хокимиятом Андижанской области. Если выяснится, что работодатель нарушает условия договора или занижает зарплату, мигрантам предложат другие места. При этом в агентстве подчеркнули: по условиям проекта, утвержденного с белорусской стороной, средняя зарплата должна составлять $900 – $1000, а в отдельных случаях — до $1200.

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