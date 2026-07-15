«Даже в колхоз не берут» 5 15.07.2026, 19:39

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Бишкек

Фото: unsplash

Айтишник с большим опытом приехал из Кыргызстана в Беларусь, но не может найти работу.

Виктор, разработчик родом из Кыргызстана с большим опытом, решил перебраться в Беларусь. Поехал на личном авто, без особого плана. Но в нашей стране все оказалось не так просто. О своих попытках устроиться на новом месте он рассказал Devby.

Работа на два фронта

Если вкратце — я проделал большой путь, в прямом и переносном смысле. Я разработчик с более чем шестилетним опытом, в портфолио два собственных проекта, один из них довольно крупный.

Какое-то время мне приходилось работать одновременно на две компании фултайм. Было тяжело, но были особые обстоятельства — плюс банальная погоня за финансами. Работая в одной фирме, нужно было не спалиться, что параллельно работаешь в другой, — и ровно наоборот. Приходилось постоянно переставлять приоритеты, и первой в жертву шла как раз официальная работа.

При этом разница в деньгах была ощутимая: на менее крупном проекте, работая неофициально, я получал примерно в четыре раза больше, чем в офисе крупной телекоммуникационной компании.

В Кыргызстане я в основном работал на зарубежные компании, из местных — только Beeline и Bazar.

Как я оказался в Беларуси — и почему не смог легально устроиться

Я давно мечтал попасть в Беларусь, мне здесь многое нравится, хотя, конечно, у любой страны есть свои плюсы и минусы.

Столкнулся с тем, что я тут по факту никому не нужен: уже даже купил обратный билет на самолет. Думал зарегистрировать свой проект в Парке высоких технологий, но для этого нужно юридическое лицо. А вопрос трудоустройства в белорусский ИТ вообще завис в воздухе. Меня даже в колхоз не берут, так что на высококвалифицированную работу попасть вряд ли получится.

Проблема в самой системе: чтобы работать в Беларуси официально, иностранцу нужно основание для регистрации — например, покупка жилья или помощь работодателя. Но работодатели напрямую не хотят с этим связываться, и получается замкнутый круг.

Механика такая: обычно иностранцы приезжают через посольство. Чтобы взять на работу человека без регистрации, работодатель должен сделать запрос в посольство на родине кандидата, и уже через посольство оформляется приглашение на работу. Но даже после этого можно заключить контракт только с одним работодателем — если хочешь сменить компанию, нужно возвращаться на родину и проходить все заново.

Основные плюсы в Беларуси, которые я подметил: дороги, культура вождения, везде работает система качественно, чистота, порядок, меньше преступности. Хорошая рыбалка, неплохие зарплаты.

Из минусов: почему нельзя даже ночью на пустой дороге перейти на красный, лоси, олени — в прямом смысле этого слова. Тяжело иностранцам (хотя им везде в любой стране тяжело).

Как выглядит ИТ в Кыргызстане

ИТ в Кыргызстане пока слабо развит. Есть небольшие компании, средняя зарплата в отрасли — около 1200 долларов. Но и туда сложно попасть: чтобы дойти хотя бы до собеседования, тебе должен ответить HR, а в последнее время они просто не отвечают.

Из зарубежных игроков на кыргызском рынке я в основном сталкивался с банком, зарегистрированным в Казахстане. Про российские компании ничего сказать не могу — разве что до ковида здесь был офис одной из них.

При этом в Беларуси, по моим данным, зарегистрировано около 200 ИТ-компаний — и это уже неплохо на фоне Кыргызстана.

В плане ИТ в Узбекистане, на мой взгляд, лучше. Я сам родом из Кыргызстана — страна расположена в горах, и я люблю горы, — но если сравнивать Ташкент с Бишкеком, я бы выбрал Ташкент. Рассматриваю Узбекистан как один из вариантов, но пока хочется найти что-то именно в Беларуси — например, развить свой проект, если получится его зарегистрировать.

Как живется в Кыргызстане

Народ у нас дружный, сплоченный, гостеприимный — с высокой вероятностью помогут, если что. Но живется людям тяжело. Многие переезжают в столицу, потому что в мелких городах почти нет работы. Из-за этого столица переполнена: пробки в 9 баллов — обычное дело.

Аренда жилья стоит примерно как в Беларуси, от 350 долларов в месяц, и зарплаты в среднем на таком же уровне или ниже. Цены на продукты тоже сопоставимы с белорусскими.

Сейчас Кыргызстан сильно зависит от России, и в стране назревает топливный коллапс. С качеством дорог беда: их часто переделывают, но хватает от силы на месяц, а в центре столицы можно встретить и открытые канализационные люки — так что первое время лучше быть внимательнее.

Красивых мест в стране много, но нередко рядом можно увидеть мусор. В последнее время правительство вкладывает немало денег в перестройку инфраструктуры, но это в основном кредитные средства. При этом в стране нехватка электроэнергии — уже не первое водохранилище обмелело.

С коррупцией в последнее время все же начали бороться. Но в целом жить в Кыргызстане становится почти невозможно. При этом много кыргызстанцев работает в России — сколько из них перебралось в Беларусь, сказать сложно. Зато в последнее время в стране все заметнее становится приезжих из России.

Если говорить о системе в целом — на высшем уровне часто царит хаос, оттуда спокойно выводят миллиарды. Кто-то работает строго по закону, а у кого-то есть своя «крыша». Строительный рынок в последние годы фактически монополизирован, и на руководящие должности нередко ставят «своих» — классика жанра. Я сам лично сталкивался с системой, которая действует вне закона: мне приходилось идти против компаний, поступали угрозы. Но в последнее время люди в системе стали все же побаиваться нарушать закон.

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