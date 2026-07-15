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Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал новое место работы

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  • 15.07.2026, 19:30
  • 1,388
Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал новое место работы
Петер Сийярто

Бывший чиновник неожиданно отправился в Китай.

Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто решил сложить полномочия депутата парламента. Он сообщил, что принял предложение занять высокий пост в китайской автомобильной компании BYD. Об этом Сийярто написал в Facebook.

«Я подал заявление о сложении с себя полномочий члена парламента. Причина этого в том, что я получил чрезвычайно почетное предложение от одной из ведущих компаний мировой экономики занять международную должность. BYD является одной из крупнейших историй успеха автомобильной промышленности за последние двадцать лет, а также мировым лидером в производстве автомобилей на новых источниках энергии», — написал он.

Он уточнил, что займет в BYD должность «руководителя, отвечающего за внешние связи группы и развитие новых направлений бизнеса».

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